"Футболісти, які були зі мною в Атлетіко Паранаенсе казали, що їм телефонував Луческу і питав про мене. Вони багато мені про нього розповіли. Про те, як він працює. Мені сподобалося те, що я почув. Круто, коли у тобі зацікавлений головний тренер. Це мене й переконало обрати саме Динамо.

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У Бразилії Луческу знають як тренера Шахтаря, який виховав багатьох бразильців. Він допомагав їм у всьому. Безумовно, у Бразилії добре знають Луческу.

Марсіо Азеведо розповів мені про Містера, країну, специфіку вашого футболу. Переважно це були позитивні речі. А от коли я поговорив із Даніло Сілвою, він так мені розповів про Динамо, клуб, структуру, що я аж закохався у Динамо.

Мені трохи важко адаптуватися в Україні. Бразильці казали, що буде важко. Але це не є щось неможливе. Напевно, найскладнішим у адаптації буде холод. Я вже відчуваю, як буває холодно. До решти я звикну, все буде добре. Я спокійний і налаштований працювати", – сказав Вітінью в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, 22-річний бразилець перебрався у Динамо з Атлетіко Паранаенсе влітку цього року за 6 млн євро. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 8 матчів, результативними діями не відзначався.

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