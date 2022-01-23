Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко рассказал, что не согласился бы перейти в лагерь непримиримого соперника "горняков".

"Перешел бы я в Динамо за 1 млн долларов? Нет. Я не хочу быть пафосным, потому что читаю интервью, а там отвечают пафосно.

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Я сделал свой выбор в начале карьеры. В Украине – это только Шахтер", – сказал Степаненко в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, Тарас перебрался в Шахтер в 2010 году из запорожского Металлурга. В текущем сезоне провел за "оранжево-черных" 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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