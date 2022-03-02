"Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют "бандеровцы" и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины.

"Буду здесь, защищать страну": Алиев взялся оборонять Украину от российских войск

Освобождать некого, разворачивайтесь и идите на**й! Украина – страна свободных людей!", – говорится в сообщении Динамо в официальном твиттере.

Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединение территориальной обороны дают отпор врагу.

"Росіяни – це орки, суміш орди з монголами та удмуртами": екс-хавбек Металіста – про зраду, окупантів і терор у Харкові