Защитник Шахтера Витао может стать еще одним игроком донецкого клуба, который может покинуть "горняков" из-за коварного нападения россиян.

Бразильца желает подписать греческий ПАОК, который ищет замену своему травмированному защитнику, Яннису Михаилидису, сообщает makthes.gr.

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Греческий клуб уже начал переговоры насчет аренды Витао с правом выкупа. Переходу может помочь технический директор греков Жозе Боту, работавший селекционером в Шахтере. Также в услугах Витао заинтересован Интернасьональ.

К слову, бразилец отыграл в 15 матчах за Шахтер в текущем сезоне, а контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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