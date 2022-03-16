Коринтианс на своем официальном сайте сообщил о приходе Жуниора Мораеса, который подписал контракт до 31 декабря 2023 года.

Маркос Антонио может вернуться в Бразилию вместо перехода в Ювентус

Добавим, что переход нападающего в бразильский клуб получился бесплатным – Шахтер ничего не получил за своего форварда.

Напомним, нападающий впервые оказался в Украине еще зимой 2011 года. Мораес успел поиграть за Металлург Д, Динамо, Шахтер и даже получить паспорт для выступлений за сборную Украины.

Россия напала на Украину: Луческу таки осудил оккупанта и требует более жестких санкций для россиян, помощь Реала (LIVE)