Мораес официально перебрался из Шахтера в Коринтианс
16 марта 15:50 - Читати українською
Экс-нападающий сборной Украины Жуниор Мораес продолжит карьеру в бразильском первенстве.
Коринтианс на своем официальном сайте сообщил о приходе Жуниора Мораеса, который подписал контракт до 31 декабря 2023 года.
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Добавим, что переход нападающего в бразильский клуб получился бесплатным – Шахтер ничего не получил за своего форварда.
Напомним, нападающий впервые оказался в Украине еще зимой 2011 года. Мораес успел поиграть за Металлург Д, Динамо, Шахтер и даже получить паспорт для выступлений за сборную Украины.
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