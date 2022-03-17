Захисник Шахтаря Вітао може стати ще одним гравцем донецького клубу, який може покинути "гірників" через підступний напад росіян.

Бразильця бажає підписати грецький ПАОК, який шукає заміну своєму травмованому захиснику, Яннісу Міхаілідісу, повідомляє makthes.gr.

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Грецький клуб вже розпочав переговори щодо оренди Вітао з правом викупу. Переходу може посприяти технічний директор греків Жозе Боту, який працював селекціонером у Шахтарі. Також у послугах Вітао зацікавлений Інтернасьйональ.

До слова, бразилець відіграв у 15 матчах за Шахтар у поточному сезоні, а його контракт з клубом розрахований до літа 2024 року.

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