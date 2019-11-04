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Висенте Гомес поднял Олимпик на седьмое место в УПЛ и стал лучшим тренером 13-го тура

11:22 57 Читати українською
Висенте Гомес поднял Олимпик на седьмое место в УПЛ и стал лучшим тренером 13-го тура
Висенте Гомес / фото: ФК Олимпик

Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника 13-го тура Favbet Лиги.

70’ Павел Ореховский
 
Евгений Пасич 59’
Виталий Балашов 88’
59’ Евгений Пасич
70’ Павел Ореховский
88’ Виталий Балашов

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте сообщило, что Висенте Гомес стал лучшим тренером 13 тура УПЛ. Специалист получил средний балл 4,6.

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Олимпик под руководством испанца совершил солидный подъем вверх по турнирной таблице, за последний месяц набрав 9 очков. В тринадцатом туре дончане одержали победу над Колосом.

Напомним, Висенте Гомес возглавил Олимпик в середине сентября. Тогда в активе команды был только один зачетный пункт и находилась она на дне турнирной таблицы. Сейчас олимпийцы уже набрали 14 очков и занимают седьмую строчку.

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УПЛ Висенте Гомес Висенте Гомес Колос - Олимпик Олимпик Олимпик
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