Висенте Гомес поднял Олимпик на седьмое место в УПЛ и стал лучшим тренером 13-го тура

Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника 13-го тура Favbet Лиги.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте сообщило, что Висенте Гомес стал лучшим тренером 13 тура УПЛ. Специалист получил средний балл 4,6.

Третья подряд победа Олимпика в видеообзоре матча против Колоса

Олимпик под руководством испанца совершил солидный подъем вверх по турнирной таблице, за последний месяц набрав 9 очков. В тринадцатом туре дончане одержали победу над Колосом.

Напомним, Висенте Гомес возглавил Олимпик в середине сентября. Тогда в активе команды был только один зачетный пункт и находилась она на дне турнирной таблицы. Сейчас олимпийцы уже набрали 14 очков и занимают седьмую строчку.

Олимпик на последних минутах вырвал победу над Колосом