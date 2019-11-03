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Олимпик на последних минутах вырвал победу над Колосом

21:29 78 Читати українською
Олимпик на последних минутах вырвал победу над Колосом
Колос – Олимпик – 1:2

В рамках последнего матча 13-го тура УПЛ Олимпик переиграл Колос благодаря голам Евгения Пасича и Виталия Балашова.

70’ Павел Ореховский
 
Евгений Пасич 59’
Виталий Балашов 88’
59’ Евгений Пасич
70’ Павел Ореховский
88’ Виталий Балашов

Центральным матчем воскресенья, учитывая временной слот, выделенный под него, разыграли Колос и Олимпик. Ковалёвцы не знали побед в течение трёх туров подряд, а Олимпик имел возможность оторваться от последней позиции аж на шесть очков – словом, проблем с мотивацией у команд не было. К сожалению, это не привело к феерии с кучей голов. В первом тайме болельщики вообще их не увидели – был лишь момент Шахаба на 38-й минуте, когда тот пробил из пределов штрафной под опорную ногу голкиперу. Волынец справился.

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Во втором тайме всё было гораздо интереснее. Олимпик в первые 15-20 минут серьёзно прибавил в темпе и остроте: так, на 48-й Тейшейра закрутил мяч мимо дальнего угла, а на 50-й Пасич выстрелил с дистанции – тоже неточно. В конце концов, давление дончан вылилось в гол всё того же Пасича на 59-й: Евгений получил передачу от Кравчука, собрал на себе троих защитников и пробил точно в левый нижний угол – 0:1! Через минуту удвоить преимущество "олимпийцев" мог Политыло, однако его дальний удар по центру спокойно взял Волынец.

После этого в игре произошёл ряд замен и жёлтых карточек, а вот моментов не возникало. Тем более неожиданным стал гол Ориховского на 70-й – Павел прямым ударом со штрафного попал точно в девятку, сравняв счёт. Казалось, что сейчас Колос пойдёт за тремя очками, но до последних минут ковалёвцы не придумали ничего, кроме выстрела Лысенко куда-то за трибуны. Хозяев явно устраивал счёт, однако за пассивность пришло наказание на 88-й минуте, когда Черноморец сфолил у своих ворот, а рефери назначил пенальти. Его мастерски исполнил Балашов – 1:2. Колос капитулировал.

Таким образом, Олимпик набрал 14 очков, поравнявшись в этом плане с ковалёвцами и потеснив их на восьмую строчку в турнирной таблице. Дончане теперь идут на седьмой позиции.

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