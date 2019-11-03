Олимпик на последних минутах вырвал победу над Колосом

В рамках последнего матча 13-го тура УПЛ Олимпик переиграл Колос благодаря голам Евгения Пасича и Виталия Балашова.

Центральным матчем воскресенья, учитывая временной слот, выделенный под него, разыграли Колос и Олимпик. Ковалёвцы не знали побед в течение трёх туров подряд, а Олимпик имел возможность оторваться от последней позиции аж на шесть очков – словом, проблем с мотивацией у команд не было. К сожалению, это не привело к феерии с кучей голов. В первом тайме болельщики вообще их не увидели – был лишь момент Шахаба на 38-й минуте, когда тот пробил из пределов штрафной под опорную ногу голкиперу. Волынец справился.

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Во втором тайме всё было гораздо интереснее. Олимпик в первые 15-20 минут серьёзно прибавил в темпе и остроте: так, на 48-й Тейшейра закрутил мяч мимо дальнего угла, а на 50-й Пасич выстрелил с дистанции – тоже неточно. В конце концов, давление дончан вылилось в гол всё того же Пасича на 59-й: Евгений получил передачу от Кравчука, собрал на себе троих защитников и пробил точно в левый нижний угол – 0:1! Через минуту удвоить преимущество "олимпийцев" мог Политыло, однако его дальний удар по центру спокойно взял Волынец.

После этого в игре произошёл ряд замен и жёлтых карточек, а вот моментов не возникало. Тем более неожиданным стал гол Ориховского на 70-й – Павел прямым ударом со штрафного попал точно в девятку, сравняв счёт. Казалось, что сейчас Колос пойдёт за тремя очками, но до последних минут ковалёвцы не придумали ничего, кроме выстрела Лысенко куда-то за трибуны. Хозяев явно устраивал счёт, однако за пассивность пришло наказание на 88-й минуте, когда Черноморец сфолил у своих ворот, а рефери назначил пенальти. Его мастерски исполнил Балашов – 1:2. Колос капитулировал.

Таким образом, Олимпик набрал 14 очков, поравнявшись в этом плане с ковалёвцами и потеснив их на восьмую строчку в турнирной таблице. Дончане теперь идут на седьмой позиции.

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