Вісенте Гомес підняв Олімпік на сьоме місце в УПЛ і став найкращим тренером 13-го туру

Всеукраїнське об'єднання тренерів визначило найкращого наставника 13-го туру Favbet Ліги.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті повідомило, що Вісенте Гомес став найкращим тренером 13 туру УПЛ. Фахівець отримав середній бал 4,6.

Третя поспіль перемога Олімпіка у відеоогляді матчу проти Колоса

Олімпік під керівництвом іспанця здійснив солідний підйом вгору турнірною таблицею, за останній місяць набравши 9 очок. У 13-у турі донеччани здобули перемогу над Колосом.

Нагадаємо, Вісенте Гомес очолив Олімпік в середині вересня. Тоді у активі команди був лише один заліковий пункт і перебувала вона на дні турнірної таблиці. Наразі олімпійці вже набрали 14 очок і посідають сьому сходинку.

Олімпік на останніх хвилинах вирвав перемогу над Колосом