"Висенте Гомес имел полный карт-бланш, мы рассчитывали на него", – вице-президент Олимпика

Вице-президент Олимпика Алексей Антонов прокомментировал увольнение с поста главного тренера – испанского специалиста Висенте Гомеса.

"Трудно с ним было расставаться. Команда приросла к нему, мы к нему прикипели, у нас с ним были какие-то позиции, которые мы хотели закрыть футболистами, были планы. Мы на него рассчитывали! Хотя контракт был только до конца сезона, но мы рассчитывали его продолжить. К сожалению, так в жизни случается, что все заканчивается.

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Висенте имел полный карт-бланш. Это я лично знаю из разговора на сборе: "Делай что хочешь, мы на тебя рассчитываем и строим команду под тебя". Я не знаю, кто распространяет слухи о том, что он был недоволен трансферами. Я был на двух сборах и таких разговоров не было. Висенте не высказывал недовольство, что ему не хватает каких-то футболистов. За два месяца сборов в лагере Олимпика побывала огромное количество игроков из разных стран. Он всех просматривал.

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Трансферная политика зависела исключительно от него: если ему кто-то нравился – мы брали, нет – отказывались. Президент с ним никогда не спорил", – сказал Антонов в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, испанский специалист работал в Олимпике с сентября прошлого года. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Климовский.

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