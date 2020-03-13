Гельзин объяснил увольнение Висенте Гомеса из Олимпика

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал отставку главного тренера команды Висенте Гомеса.

"Никаких особых причин не было. В процессе разговора приняли решение. Жизнь продолжается – дай Бог ему успехов в дальнейшем, он очень хороший тренер, я считаю. Он многому научил нас. Мы много увидели, как работают профессионалы. Я очень хорошего мнения о нем. Думаю, у него большое будущее.

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Стали ли последние результаты причиной увольнения? Да нет такого. Я верил, что он правильно работает. Даже при таких результатах я поддерживал и главного тренера, и ребят. Скажу так: это не причина. Он был на правильном пути. Жизненные обстоятельства заставили нас пожать друг другу руки и пожелать удачи", – сказал Гельзин в эфире Футбол NEWS.

Напомним, испанский специалист работал в Олимпике с сентября прошлого года. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Климовский.

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