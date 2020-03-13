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Олимпик официально уволил Висенте Гомеса и уже определился с заменой

14:40 311 Читати українською
Олимпик официально уволил Висенте Гомеса и уже определился с заменой
Висенте Гомес / фото: ФК Олимпик

Главный тренер донецкого Олимпика Висенте Гомес потерял свой пост.

"Руководство клуба и тренер пришли к обоюдному решению прекратить сотрудничество. 13 марта, перед утренней тренировкой, тренер встретился с командой, объявил о своей отставке и попрощался с уже бывшими подопечными", – сообщает пресс-служба дончан.

Висенте Гомес откровенно рассказал о своих отношениях с руководством Олимпика

Исполнять обязанности главного тренера Олимпика до конца сезона будет Игорь Климовский. Помогать ему будут Руслан Уманец и Антон Дьяченко. Работать с вратарями продолжит Владимир Тименко.

Висенте Гомес работал во главе Олимпика с сентября 2019 года, сменив на этом посту Жулио Сезара. Под руководством 48-летнего специалиста Олимпик одержал 5 побед подряд и поднялся с последнего места УПЛ на 6-е. Однако следующая серия из 7 поражений снова опустила дончан на предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

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Игорь Климовский Игорь Климовский Олимпик Олимпик Висенте Гомес Висенте Гомес
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