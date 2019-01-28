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Вирт: Все думали, что Ракицкий перейдет в солидный европейский клуб, но Зенит предложил хорошие деньги

28 января 10:31 744 Читати українською
Вирт: Все думали, что Ракицкий перейдет в солидный европейский клуб, но Зенит предложил хорошие деньги
Ярослав Ракицкий / Фото: ФК Шахтер

Бывший голкипер Шахтера Юрий Вирт прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в Зенит.

"Он хотел уйти, и это его выбор. Конечно, многие думали, что Ракицкий перейдет в какой-то солидный европейский клуб, но Зенит предложил хорошие деньги.

Ракицкий успешно прошел медосмотр в Зените

Потеря Ракицкого, безусловно, ослабит Шахтер. Он – футболист высокого класса, игрок сборной Украины. Конечно, в последнее время Ярослав не отличался, но, думаю, это был временный спад в его игре.

Шахтер сразу же купил Бондаренко. Не знаю, как будет дальше, но сейчас проблемы команды в обороне очевидны. В первых двух матчах года горняки пропустили пять мячей – это очень много. В обороне Шахтера сейчас однозначно закрыта только одна позиция – левый фланг, где играет Исмаили", – рассказал Вирт порталу Команда 1.

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Шахтер Шахтер Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит Трансферы Зенита Трансферы Шахтера Юрий Вирт Юрий Вирт
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