Вірт: Всі думали, що Ракицький перейде в солідний європейський клуб, але Зеніт запропонував хороші гроші

Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт прокоментував перехід Ярослава Ракицького у Зеніт.

"Він хотів піти, і це його вибір. Звичайно, багато хто думав, що Ракицький перейде в якийсь солідний європейський клуб, але Зеніт запропонував хороші гроші.

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Втрата Ракицького, безумовно, послабить Шахтар. Він – футболіст високого класу, гравець збірної України. Звичайно, останнім часом Ярослав не відзначався, але, думаю, це був тимчасовий спад в його грі.

Шахтар відразу ж купив Бондаренка. Не знаю, як буде далі, але зараз проблеми команди в обороні очевидні. У перших двох матчах року гірники пропустили п'ять м'ячів - це дуже багато. В обороні Шахтаря на даний момент однозначно закрита тільки одна позиція – лівий фланг, де грає Ісмаїлі", – розповів Вірт порталу Команда 1.

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