Вирт спрогнозировал последнего участника Лиги Европы от Украины

"Фаворитом решающего поединка будет Колос, который примет Мариуполь в Киеве. Колос впервые в истории может пробиться в Лигу Европы, и это станет отличным стимулом для команды.
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Что касается Мариуполя, то он уже выступал ранее на арене. В этом коллективе есть много талантливой молодежи, которая из-за матчей Лиги Европы получит шанс быстрее вырасти в настоящих мастеров.
В общем, жду в финале зрелищного футбола и надеюсь, что на такую игру с удовольствием придут болельщики", – цитирует Вирта Команда 1.
Напомним, последнюю путевку в Лигу Европы Колос и Мариуполь разыграют 29 июля, начало в 18:00.
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