Вирт спрогнозировал последнего участника Лиги Европы от Украины

Экс-голкипер сборной Украины, а ныне наставник Вереса Юрий Вирт поделился мыслями о битве за ЛЕ между Колосом и Мариуполем.

"Фаворитом решающего поединка будет Колос, который примет Мариуполь в Киеве. Колос впервые в истории может пробиться в Лигу Европы, и это станет отличным стимулом для команды.

Колос – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча

Что касается Мариуполя, то он уже выступал ранее на арене. В этом коллективе есть много талантливой молодежи, которая из-за матчей Лиги Европы получит шанс быстрее вырасти в настоящих мастеров.

В общем, жду в финале зрелищного футбола и надеюсь, что на такую ​​игру с удовольствием придут болельщики", – цитирует Вирта Команда 1.

Напомним, последнюю путевку в Лигу Европы Колос и Мариуполь разыграют 29 июля, начало в 18:00.

Мариуполь одержал сенсационную победу над Александрией – чемпион мира вывел азовцев в финал плей-офф УПЛ