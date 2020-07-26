toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Вирт спрогнозировал последнего участника Лиги Европы от Украины

11:22 - Читати українською
Вирт спрогнозировал последнего участника Лиги Европы от Украины
Колос – Мариуполь / Фото ФК Колос

Экс-голкипер сборной Украины, а ныне наставник Вереса Юрий Вирт поделился мыслями о битве за ЛЕ между Колосом и Мариуполем.

"Фаворитом решающего поединка будет Колос, который примет Мариуполь в Киеве. Колос впервые в истории может пробиться в Лигу Европы, и это станет отличным стимулом для команды.

Колос – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча

Что касается Мариуполя, то он уже выступал ранее на арене. В этом коллективе есть много талантливой молодежи, которая из-за матчей Лиги Европы получит шанс быстрее вырасти в настоящих мастеров.

В общем, жду в финале зрелищного футбола и надеюсь, что на такую ​​игру с удовольствием придут болельщики", – цитирует Вирта Команда 1.

Напомним, последнюю путевку в Лигу Европы Колос и Мариуполь разыграют 29 июля, начало в 18:00.

Мариуполь одержал сенсационную победу над Александрией – чемпион мира вывел азовцев в финал плей-офф УПЛ

blog_ava
Александрия – Мариуполь: Шаран провел разговор с президентом клуба
08:28
2272
Теги
Колос Колос Юрий Юрий Вирт Мариуполь Мариуполь Лига Европы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
13
мин
Лестер Сити
18:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук