Мариуполь одержал сенсационную победу над Александрией – чемпион мира вывел азовцев в финал плей-офф УПЛ

Поединок начался в невысоком темпе и без значительного желания команд обострять игру в первой трети первого тайма. Команды поочередно удерживали мяч, присматриваясь друг к другу и пытаясь расшатать оборону кроссами и стандартами. После одного из них на 8-й минуте Корниенко требовал пенальти за игру рукой, которая, якобы, была у Бухала, однако арбитр Анатолий Абдула проигнорировал эпизод. Александрия впервые заставила понервничать азовцев на 14-й минуте: вследствие подачи Мирошниченко с правого фланга произошёл рикошет на дальнюю штангу, где пробивал в падении Лучкевич – мимо! Впрочем, Гальчук всё контролировал.

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После этого Мариуполь перехватил инициативу. Уже на 17-й минуте гости огрызнулись подачей Мишнёва и ударом Фомина головой с минимальной дистанции – только Панькив не дал мячу влететь в ближнюю девятку. На 20-й Дубра неожиданно махнул мимо сферы, позволив Фомину выйти на свидание с Панькивым под углом, однако и здесь Юрий выиграл дуэль. Следующий момент произошел на 25-й минуте: Фомин избежал офсайда, получил передачу по флангу и подал с левого края штрафной точно на голову Мишнёва – Панькив вовремя вышел из ворот и парировал ногами! В конце концов, очередная атака азовцев на 28-й минуте вылилась в угловой, после розыгрыша которого абсолютно неприкрытому Полегенько дали пробить с линии штрафной – Павел попал точно под ближнюю штангу. 0:1!

Александрия едва не отыгралась на 31-й минуте, когда Лучкевич ворвался на край штрафной, обыграл Яворского и сделал что-то похожее на финт Зидана. Оставалось только пробить метров с семи, однако удар оказался слишком слабым и неточным – Гальчук забрал мяч. На 33-й после выноса подачи с правого фланга Банада сбросил мяч под выстрел Стецькову с левой половины штрафной, но его накрыли защитники. Мариуполь огрызнулся контратакой на 34-й, в которой только подкат Бухала спас от выхода Чурко один на один. Гости заработали угловой, после которого александрийцы вылетели в контратаку – в её завершении Третьяков исполнил передачу в штрафную на Безбородько, а тот, сделав несколько касаний, пробил в правый нижний угол! 1:1.

В последние десять минут первого тайма Александрия удерживала преимущество в игре, но опасных моментов не создавала. Мариуполь, в свою очередь, неплохо оборонялся, хотя ряд перспективных вбеганий в штрафную защитники пропустили. В конце концов, на перерыв команды ушли при ничейном счёте, а сразу после него на поле появились Тищенко (сменил Муравского) и Пашаев (вместо Стецькова).

Второй тайм начался довольно перспективно. Уже на 48-й минуте Чурко проверил бдительность Панькива ударом метров с 25-ти по центру (Юрий взял его), а Мирошниченко заработал перспективный штрафной – подача Гречишкина с него стала добычей Гальчука. Впрочем, после бодрого старта игра свалилась к тягучей позиционной борьбе на невысоких скоростях и без острых моментов. Обе команды до 70-й минуты имели в активе только ряд заблокированных или крайне неудачных выстрелов, а интересные контрвыпады часто завершались фолами в атаке или офсайдами. В середине этой половины матча стало откровенно скучно.

Неожиданно, команды проснулись. На 71-й минуте после углового с близкого расстояния мог забивать Дубра, однако под удар бросился Яворский. Мариуполь же получил супершанс на 72-й минуте в результате неудачного выноса хозяев на Панькива – Чурко перехватил мяч и вылетал один на один, однако так долго обрабатывал мяч, что Мирошниченко успел вернуться и выбить его из-под ног Вячеслава! Затем Мишнёв пытался доиграть эпизод, но ему тоже не дали пробить. Владимир Шаран в ответ снял с игры Безбородько и Лучкевича, бросив в бой Ситало и Задераку. Инициатива вернулась к хозяевам: уже на 75-й минуте Чоботенко выбивал мяч из-под ног Третьякова на ближнюю штангу, а удар Банады из-за пределов штрафной блокировали защитники.

Александрия явно повысила обороты, поэтому Александру Бабичу пришлось отвечать заменами. На 78-й минуте на поле вместо уставших Чеха и Чурко появились Игнатенко и Кащук. Замена сработала уже через пять минут: Федорчук вынес мяч из собственной половины поля на правый фланг, а Кащук, приняв мяч, набрал скорость, отклеился от Бухала в штрафной и с острого угла пробил мимо Панькива – 1:2!

Александрия сразу же огрызнулась ударом Ковальца с линии штрафной, однако он оказался слишком слабым. Владимир Шаран, в свою очередь, бросил в бой Грицука и Мышенко. Мариуполь в ответ начал игру на отбой.

Именно Мышенко мог спасти Александрию от вылета, получив мяч в штрафной на 90-й минуте и пробил с носка, однако мяч предательски пролетел над перекладиной. В конце концов, свисток зафиксировал сенсационную победу Мариуполя, который вышел в финал плей-офф УПЛ за еврокубки – там его уже ждёт Колос. Матч сыграют 29 июля на поле ковалёвцев.

Колос вышел в финал плей-офф УПЛ за еврокубки, разгромив СК Днепр-1 – ковалёвцы забили четыре гола