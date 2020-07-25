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Колос – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча

25 июля 20:07 - Читати українською
Колос – СК Днепр-1 – 4:1 – видео голов и обзор матча
Колос – СК Днепр-1 – видео голов и обзор матча / Фото ФК Колос

Колос принимал СК Днепр-1 в матче плей-офф УПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры Колос – СК Днепр-1 на "Футбол 24".

22’ Павел Ореховский
24’ Денис Антюх
50’ Денис Антюх
87’ Евгений Морозко
 
Евгений Волинец 48’
22’ Павел Ореховский
24’ Денис Антюх
48’ Евгений Волинец
50’ Денис Антюх
87’ Евгений Морозко

Колос уже в первом тайме завладел инициативой и отгрузил сопернику два мяча.

"Говорить – не мешки ворочать": СК Днепр-1 интересуется экс-чемпионом Украины

После перерыва днепряне проснулись, что сразу принесло свои плоды – интригу не без доли фарта возобновил Супряга. Однако мяч форварда Динамо, записан на автогол Волынца, не сломал ход поединка. Игроки из Ковалевки еще дважды забили гостям, доведя счет до разгромного.

Колос поборется в ключевом поединке за путевку в Лигу Европы с победителем пары Александрия – Мариуполь.

Колос вышел в финал плей-офф УПЛ за еврокубки, разгромив СК Днепр-1 – ковалёвцы забили четыре гола

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Луческу требует вернуть Супрягу в Динамо
25 июля
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