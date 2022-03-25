Экс-голкипер Шахтера, а ныне главный тренер Вереса Юрий Вирт пожертвовал памятной наградой ради победы Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Медаль Юрия Вирта за победу в последнем Кубке УЕФА в составе Шахтера была продана с аукциона, сообщает пресс-служба Вереса.

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Торги продолжались всего три дня. Победителем стал неназванный человек, который предложил за лот 220 тысяч гривен. Все собранные средства будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины.

"Я буду очень счастлив, если эти деньги помогут спасти хотя бы одну жизнь", – сказал Вирт.

Напомним, Шахтер стал обладателем Кубка УЕФА в 2009 году – в финале "горняки" одолели немецкий Вердер.

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