"Месяц прошел... Не верится... Сегодня многие рассказывают свою историю. Как услышали первые взрывы, как спасались, как переживают.

Пятов, Сидорчук и Степаненко не имеют шансов возобновить карьеру в Румынии – разъяснение от легенды Шахтера

Моя семья в каком-то смысле пережила дежавю, ведь не в первый раз пришлось спасать детей от войны. К этому невозможно привыкнуть...

Наша страна показала качества, благодаря которым мы не позволили произойти так называемому блицкригу, запланированному врагом. Качества, неизвестные врагу. Мужество, единство, честь, свобода. Эти качества отчеканены у нас в ДНК. Их не отнять и не сломать. Мы выстоим, уверен", – написал Пятов на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, голкипер Шахтера после начала войны сумел покинуть Украину и в настоящее время с семьей находится в Румынии.

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