Верес и Минай не обнаружили сильнейшего в 22 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Коллективы провели отличный первый тайм, создав не один по-настоящему острый эпизод, но забить не сумели. Удалось это сделать сразу после перерыва. Это Близниченко расстрелял вратаря с линии штрафной.

Верес не сумел обыграть Минай с абсолютным антирекордом в УПЛ

Уже через несколько минут Вишневский пяткой сбросил на Твердохлеба, который удачно сыграл на дальней стойке. Верес давил до последнего, но финальный свисток зафиксировал ничью. Ровенчане не выиграют 11 матчей УПЛ подряд, повторив свой антирекорд.