"Может ли кто-нибудь из Вереса попасть в сборную Украины, пусть и в перспективе? В основном в национальной команде игроки наших ведущих клубов – Шахтера, Динамо и Зари.

Вирт: Есть желание открыть стадион матчем Верес – Шахтер

Поэтому реально – пока нет. А вот в европейские клубы и команды наших грандов – вполне. Но пусть они проявят себя в Вересе. Мы удерживать у себя никого не будем. Пусть прогрессируют, как Виталий Дахновский. Ему 22 года, а он у нас один из ведущих футболистов. Я знаю, что здоровые амбиции у него есть. Поэтому если придет приглашение из условного Ференцвароша, то мы Дахновского отпустим без проблем", – сказал Вирт в комментарии Sport Arena.

Напомним, на зимнюю паузу Верес ушел на девятой строчке, имея в своем активе 23 очка. Дахновский в текущем сезоне провел за ровенчан 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

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