Главный тренер Вереса Юрий Вирт рассчитывает, что уже весной команда сможет вернуться в Ровно и играть перед своими болельщиками на обновленной арене.

"Здесь, конечно, больше знает наш президент. Но я думаю, что весной стадион откроют. Это реальный срок. Реконструкция стадиона Авангард идет полным ходом.

Верес начал работу над зимними трансферами

Пока больше всего беспокоит состояние футбольного поля. Трава взошла в ноябре, но сейчас зима. Какой будет ситуация весной – увидим. Две центральные трибуны должны быть готовы. Обе они будут вмещать около 8 тысяч зрительских мест. Иван Алексеевич (Надеин – президент Вереса, – прим.) хочет, чтобы матч-открытие на обновленном стадионе мы провели 9 апреля в игре с Шахтером", – сказал Вирт в комментарии Sport Arena.

Напомним, на зимнюю паузу Верес ушел на девятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

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