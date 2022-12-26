"Чи може хтось з Вереса потрапити до збірної України, нехай і в перспективі? В основному у національній команді гравці наших провідних клубів – Шахтаря, Динамо і Зорі.

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Тому реально – поки ні. А ось в європейські клуби і команди наших грандів – цілком. Але нехай вони проявлять себе у Вересі. Ми втримувати у себе нікого не будемо. Нехай прогресують, як той же Віталій Дахновський. Йому 22 роки, а він у нас один з провідних футболістів. Я знаю, що здорові амбіції у нього є. Тому, якщо прийде запрошення з умовного Ференцвароша, то ми Дахновського відпустимо без проблем", – сказав Вірт у коментарі Sport Arena.

Нагадаємо, на зимову паузу Верес пішов на дев'ятій сходинці, маючи у своєму активі 23 очки. Дахновський у поточному сезоні провів за рівнян 17 матчів у всіх турнірах, в яких віддав дві результативні передачі.

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