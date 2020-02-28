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Вирт назвал главную причину, которая может помешать Шахтеру пройти Вольфсбург в Лиге Европы

20:32 20 Читати українською
Вирт назвал главную причину, которая может помешать Шахтеру пройти Вольфсбург в Лиге Европы
Юрий Вирт / Фото из открытых источников

Бывший голкипер Шахтера и сборной Украины Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы между "горняками" и немецким Вольфсбургом.

 

"Нужно признать, что со жребием Шахтеру повезло. Проходной соперник. Мы все еще хорошо помним матчи Александрии с Вольфсбургом, где наши, считаю, достойно выглядели.

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Самое главное – избежать недооценки. Ведь в 1/8 финала случайно не выходят. При этом хотел бы отметить яркую, солидную, уверенную игру "горняков" в Лиссабоне. Это вселяет оптимизм накануне визита в Вольфсбург", – сказал Вирт в комментарии изданию Footboom.

Напомним, донецкий Шахтер в 1/16 Лиги Европы по итогам двух матчей прошел португальскую Бенфику и пробился в 1/8 финала турнира. Следующим соперником "горняков" станет немецкий Вольфсбург. Первый поединок состоится 12 марта на Фольксваген-арена в 22:00. Ответный матч – через неделю, 19 марта, в 19:55 в Харькове.

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