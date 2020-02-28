Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: Шахтер узнает соперника – онлайн-трансляция

Сегодня, 28 февраля 2020, проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы 2019/20. Шахтер остался единственным представителем Украины в еврокубках – для него слепым жребием подбирают оппонента.
Истанбул Башакшехир – Копенгаген: недавний соперник Динамо встретится с турками.
Церемония жеребьевки началась. Генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти анонсировал правила жеребьевки. Помогать в процедуре будет знаменитый экс-игрок Баварии и Ливерпуля Дитмар Хаманн.
*****
Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов и продолжил еврокубковую весну в Лиге Европы. На первой стадии плей-офф "горняки" прошли португальскую Бенфику – минимальная победа дома и феерическая ничья на выезде.
Шахтер ждет жеребьевка 1/8 ЛЕ: известны потенциальные соперники – лучший и худший варианты
В 1/8 финала Лиги Европы соперники будут не менее серьезными. Среди потенциальных сложных оппонентов Шахтера: Манчестер Юнайтед, итальянские гранды, представители Бундеслиги и Примеры. Есть и более простые варианты из не топ-чемпионатов, однако их значительно меньше. Напомним, что на этой стадии нет посева и ограничений для команд из одной страны.
Онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 Лиги Европы проведет "Футбол 24" в этой новости, начиная с 14:00. Прямая трансляция также доступна на канале "Футбол 1". Первые поединки 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта, жеребьевка четвертьфинальной стадии – 20 марта.
Бенфика – Шахтер: Каштру превзошел Фонсеку, кошмар для сборной Украины, очередное чудо с кучей голов и выход в 1/8 ЛЕ
Все участники 1/8 финала ЛЕ
Байер (GER)
Базель (SUI)
Вольфсбург (GER)
Вулверхэмптон (ENG)
Истанбул Башакшехир (TUR)
Интер Милан (ITA)
Копенгаген (DEN)
ЛАСК (AUT)
Манчестер Юнайтед (ENG)
Олимпиакос (GRE)
Рейнджерс (SCO)
Рома (ITA)
Севилья (ESP)
Хетафе (ESP)
Шахтер Донецк (UKR)
Айнтрахт Франкфурт (GER)/Зальцбург (AUT)