Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: Шахтер узнает соперника – онлайн-трансляция

Сегодня, 28 февраля 2020, проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы 2019/20. Шахтер остался единственным представителем Украины в еврокубках – для него слепым жребием подбирают оппонента.

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Церемония жеребьевки началась. Генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти анонсировал правила жеребьевки. Помогать в процедуре будет знаменитый экс-игрок Баварии и Ливерпуля Дитмар Хаманн.

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Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов и продолжил еврокубковую весну в Лиге Европы. На первой стадии плей-офф "горняки" прошли португальскую Бенфику – минимальная победа дома и феерическая ничья на выезде.

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В 1/8 финала Лиги Европы соперники будут не менее серьезными. Среди потенциальных сложных оппонентов Шахтера: Манчестер Юнайтед, итальянские гранды, представители Бундеслиги и Примеры. Есть и более простые варианты из не топ-чемпионатов, однако их значительно меньше. Напомним, что на этой стадии нет посева и ограничений для команд из одной страны.

Онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 Лиги Европы проведет "Футбол 24" в этой новости, начиная с 14:00. Прямая трансляция также доступна на канале "Футбол 1". Первые поединки 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта, жеребьевка четвертьфинальной стадии – 20 марта.

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