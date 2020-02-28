toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вірт назвав головну причину, яка може завадити Шахтарю пройти Вольфсбург у Лізі Європи

20:32 368 Читать на русском
Вірт назвав головну причину, яка може завадити Шахтарю пройти Вольфсбург у Лізі Європи
Юрій Вірт / Фото з відкритих джерел

Колишній голкіпер Шахтаря та збірної України Юрій Вірт поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між "гірниками" та німецьким Вольфсбургом.

 

"Потрібно визнати, що з жеребом Шахтарю пощастило. Прохідний суперник. Ми всі ще добре пам’ятаємо матчі Олександрії з Вольфсбургом, де наші, вважаю, гідно виглядали.

Спортивный директор Вольфсбурга розповів, що допоможе вибити Шахтар з Ліги Європи

Найголовніше – уникнути недооцінки. Адже в 1/8 фіналу випадково не виходять. При цьому хотів би відзначити яскраву, солідну, впевнену гру "гірників" у Лісабоні. Це вселяє оптимізм напередодні візиту у Вольфсбург", – сказав Вірт у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, донецький Шахтар в 1/16 Ліги Європи за підсумками двох матчів пройшов португальську Бенфіку і пробився до 1/8 фіналу турніру. Наступним суперником "гірників" стане німецький Вольфсбург. Перший поєдинок відбудеться 12 березня на Фольксваген-арена о 22:00. Матч-відповідь – за тиждень, 19 березня, о 19:55 у Харкові.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи – Шахтар, МЮ, Інтер і інші команди отримали опонентів

blog_ava
Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи
14:14
37976
Теги
Ліга Європи 2019/20 Ліга Європи Шахтар Шахтар Вольфсбург Вольфсбург Олександрія Олександрія Юрій Вірт Юрій Вірт Вольфсбург - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
хв
Норвіч
22:00
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук