Вірт назвав головну причину, яка може завадити Шахтарю пройти Вольфсбург у Лізі Європи

Колишній голкіпер Шахтаря та збірної України Юрій Вірт поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між "гірниками" та німецьким Вольфсбургом.

"Потрібно визнати, що з жеребом Шахтарю пощастило. Прохідний суперник. Ми всі ще добре пам’ятаємо матчі Олександрії з Вольфсбургом, де наші, вважаю, гідно виглядали.

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Найголовніше – уникнути недооцінки. Адже в 1/8 фіналу випадково не виходять. При цьому хотів би відзначити яскраву, солідну, впевнену гру "гірників" у Лісабоні. Це вселяє оптимізм напередодні візиту у Вольфсбург", – сказав Вірт у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, донецький Шахтар в 1/16 Ліги Європи за підсумками двох матчів пройшов португальську Бенфіку і пробився до 1/8 фіналу турніру. Наступним суперником "гірників" стане німецький Вольфсбург. Перший поєдинок відбудеться 12 березня на Фольксваген-арена о 22:00. Матч-відповідь – за тиждень, 19 березня, о 19:55 у Харкові.

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