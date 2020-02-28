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ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Спортивный директор Вольфсбурга рассказал, что поможет выбить Шахтер из Лиги Европы

19:09 149 Читати українською
Спортивный директор Вольфсбурга рассказал, что поможет выбить Шахтер из Лиги Европы
Игроки Вольфсбурга довольны результатами жеребьевки / Твиттер ФК Вольфсбург

Спортивный директор немецкого Вольфсбурга Марсель Шефер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой его команда сыграет с донецким Шахтером.

 

"Мы довольны жеребьевкой, ведь играть на международном уровне – это всегда нечто особенное. Шахтер – это вызов, с которым мы хотим справиться.

Тренер Вольфсбурга: Шахтер – команда уровня Лиги чемпионов, с нетерпением ждем встречи

У нас есть амбиции пройти, как минимум, еще один раунд. У нас уже был положительный опыт в двух матчах против Александрии. Однако донецкий клуб будет другим соперником, поскольку они выступают на международных турнирах в течение многих лет", – цитирует Шефера официальный сайт немецкой команды.

Напомним, донецкий Шахтер в 1/16 Лиги Европы по итогам двух матчей прошел португальскую Бенфику и пробился в 1/8 финала турнира. Следующим соперником "горняков" станет немецкий Вольфсбург. Первый поединок состоится 12 марта на Фольксваген Арена в 22:00. Ответный матч – через неделю, 19 марта, в 19:55 в Харькове.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы – Шахтер, МЮ, Интер и другие команды получили оппонентов

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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы – Шахтер, МЮ, Интер и другие команды получили оппонентов
14:27
10901
Теги
Шахтер Шахтер Вольфсбург Вольфсбург Александрия Александрия Лига Европы Лига Европы 2019/20 Вольфсбург - Шахтер
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