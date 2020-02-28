Спортивный директор Вольфсбурга рассказал, что поможет выбить Шахтер из Лиги Европы

Спортивный директор немецкого Вольфсбурга Марсель Шефер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой его команда сыграет с донецким Шахтером.

"Мы довольны жеребьевкой, ведь играть на международном уровне – это всегда нечто особенное. Шахтер – это вызов, с которым мы хотим справиться.

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У нас есть амбиции пройти, как минимум, еще один раунд. У нас уже был положительный опыт в двух матчах против Александрии. Однако донецкий клуб будет другим соперником, поскольку они выступают на международных турнирах в течение многих лет", – цитирует Шефера официальный сайт немецкой команды.

Напомним, донецкий Шахтер в 1/16 Лиги Европы по итогам двух матчей прошел португальскую Бенфику и пробился в 1/8 финала турнира. Следующим соперником "горняков" станет немецкий Вольфсбург. Первый поединок состоится 12 марта на Фольксваген Арена в 22:00. Ответный матч – через неделю, 19 марта, в 19:55 в Харькове.

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