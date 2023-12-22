Кубок португальской лиги. Группа В, 2-й тур

Бенфика – АВС – 4:1

Голы: Ди Мария, 31, Мариу, 44, Говея, 65, Корреа, 68 (автогол) – Меркадо, 21

Несмотря на статус матча (Бенфику устраивала ничья) и силу соперника (АВС представляет второй дивизион), главный тренер Бенфики Рогер Шмидт не стал применять ротацию. Немецкий тренер выпустил на поле практически тот же состав, который обыгрывал несколько дней назад Брагу в матче чемпионата страны. Единственное изменение коснулось центра обороны – Томас Араужо заменил Николаса Отаменди. Таким образом, матч с АВС стал для Шмидта возможностью протестировать новый дуэт в обороне – Араужо – Антониу Силва. Ранее молодой центральный защитник играл только однажды в паре с Отаменди.

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Сыграть "сухой" матч Трубин не сумел, но это не вина украинского вратаря. На 21-й минуте матча опорник "орлов" Невеш потерял мяч в центре поля – и соперник провёл контратаку. Форвард гостей Меркадо был выведен на ударную позицию, и эквадорец решил не вбегать в штрафную площадь Бенфики. Он нанёс удар с линии штрафной – у Трубина не было шансов отразить такой пушечный выстрел.

Однако Бенфика ожидаемо отыгралась и вышла вперёд ещё к перерыву – Ди Мария сравнял счёт, а Жоау Мариу вывел лиссабонскую команду вперёд. После перерыва хозяева отличились еще дважды и довели счёт до крупного.

Бенфика вышла в полуфинал турнира и на этой стадии сыграет с Эшторилом, который уже дважды в этом сезоне обыграл Порту.