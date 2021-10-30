"В целом ситуацию с голкиперами в сборной Украины оцениваю положительно. Вернули опытного Пятова, есть Бущан, Дима Ризнык – вызваны все сильнейшие.

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Ситуация с травмированными и больными COVID-19 сложилась так, что Пятова вернули, и это символически дает ему возможность до конца текущего цикла быть с командой, он уверенно играл и выручал. Так что до конца нынешнего отбора он добудет, а там, дай Бог, команда попадет дальше – тренеру уже нужно будет решать. Скорее всего, Андрей выступления в сборной закончит окончательно. Тем более, есть другие, более молодые вратари.

Почему Ризнык оказался в основном списке, а Трубин – в резервном? Анатолий приличный период времени пропустил из-за травмы, сыграл всего две игры. А Ризнык в строю уже довольно длительное время, при этом показывает очень хороший уровень. По игре это сейчас самый сильный вратарь в чемпионате Украины. Поэтому он заслужил этот вызов, и на него может положиться тренерский штаб нашей команды. Дима действует очень уверенно во многих компонентах игры. Думаю, он должен дебютировать в матче с Болгарией.

Насчет Лунина... Ему нужна постоянная игровая практика, за хорошие тренировки в сборную не будут вызывать. Даже за такой клуб, как Реал, не стоит держаться, чтобы всю жизнь просидеть на скамейке вторым вратарем. Думаю, Андрей правильно сделает, если сменит команду. Пусть и более слабую, зато такую, где у него будет постоянная практика, где он будет расти, прогрессировать как вратарь.

В матче против боснийцев Петраков на 99,9% доверит место в воротах Пятову. Опыт, отличная форма, плюс при нынешнем тренерском штабе он провел хорошие игры", – сказал Вирт в комментарии FootBoom.

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