Босния и Герцеговина – Украина: Петев объявил список на решающие матчи квалификации к ЧМ-2022
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев определился с перечнем исполнителей, которые могут сыграть в поединках против команд Финляндии и Украины в отборе на Мундиаль в Катаре.
Тренерский штаб балканцев вызвал на ноябрьский сбор 27 исполнителей, сообщает официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
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Вратари: Шехич, Василь, Пирич
Защитники: Чипетич, Сушич, Газибегович, Колашинац, Чивич, Ковачевич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Саничанин, Йовичич, Нукич
Полузащитники: Хаджиахметович, Крунич, Пьянич, Гояк, Цимирот, Стеванович, Налич, Жиликич, Шарич
Нападающие: Джеко, Менало, Демирович, Превляк
Напомним, что боснийцы сыграют против финнов (13 ноября) и украинцев (16 ноября). Для выхода в плей-офф квалификации команда Петева должна побеждать в обоих матчах.
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