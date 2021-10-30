"Загалом ситуацію з голкіперами у збірній України оцінюю позитивно. Повернули досвідченого Пятова, є Бущан, Діма Різник – викликані всі найсильніші.

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Ситуація з травмованими та хворими на COVID-19 склалася така, що Пятова повернули, і це символічно дає йому можливість до кінця поточного циклу бути з командою, він впевнено грав та виручав. Тож до кінця нинішнього відбору він добуде, а там, дай Боже, команда потрапить далі – тренерові вже треба буде вирішувати. Найімовірніше, Андрій виступи у збірній закінчить остаточно. Тим більше, є інші, молодші воротарі.

Чому Різник опинився в основному списку, а Трубін – у резервному? Анатолій пристойний період часу пропустив через травму, зіграв лише дві гри. А Різник у строю вже досить тривалий час, при цьому показує дуже добрий рівень. За грою це зараз найсильніший воротар у чемпіонаті України. Тому він заслужив на цей виклик, і на нього може покластися тренерський штаб нашої команди. Діма діє дуже впевнено у багатьох компонентах гри. Вважаю, він повинен дебютувати у матчі з Болгарією.

Щодо Луніна... Йому потрібна постійна ігрова практика, за хороші тренування у збірну не викликатимуть. Навіть за такий клуб, як Реал, не варто триматися, щоби все життя просидіти на лавці другим воротарем. Думаю, Андрій правильно зробить, якщо змінить команду. Нехай і слабшу, зате таку, де матиме постійну практику, де зростатиме, прогресуватиме як воротар.

У матчі проти боснійців Петраков на 99,9% довірить місце у воротах Пятову. Досвід, чудова форма, плюс за нинішнього тренерського штабу він провів хороші ігри", – сказав Вірт у коментарі FootBoom.

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