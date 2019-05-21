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Вирт – о матче между Шахтером и Динамо: Результат никакого значения уже не имеет, поэтому будет открытый футбол

21 мая 23:45 49 Читати українською
Вирт – о матче между Шахтером и Динамо: Результат никакого значения уже не имеет, поэтому будет открытый футбол
Шахтер – Динамо

Бывший игрок Шахтера Юрий Вирт дал прогноз на матч "горняков" против Динамо.

 

"Шахтер – первый, Динамо – второй: чемпионат для грандов, по сути, закончен, даже несмотря на три оставшихся тура. В Харькове будет битва за престиж и не более того.

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Результат никакого значения уже не имеет. Поэтому можно ожидать яркого и открытого футбола, с большим количеством забитых мячей. Прогноз? Поставлю на результативную ничью – 2:2", – цитирует Вирта Footboom.com.

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Напомним, поединок 30-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо состоится завтра, 22 мая. Начало запланировано на 19:36.

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Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Юрий Вирт Юрий Вирт
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