Шахтер – Динамо: Тайсон заверил в высокой мотивации "горняков"

Капитан Шахтера Тайсон прокомментировал мотивацию команды на матч 30 тура УПЛ против Динамо.

Поскольку турнирные задачи выполнены, вам будет сложно настраиваться на Динамо?

Мотивация на эти матчи идет изнутри. Это Классическое, последняя игра против них. Понятно, что мы уже чемпионы, но постараемся выйти сконцентрированными, чтобы победить.

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Ты дружишь с Виктором Цыганковым. Он поздравлял тебя с чемпионством?

Действительно, он мне очень нравится, мы очень дружим. Прекрасный игрок, у него большое будущее. Надеюсь, что мы завтра увидимся, и уже тогда он меня поздравит. Мне от этого будет очень радостно.

Хотите чемпионский коридор от Динамо?

Не могу сказать ни "да", ни "нет". Мы не знаем, какие настроения в их команде. В Классическом эмоции часто преобладают над здравым смыслом. Главная задача – самим себе сделать праздник. Мы много работали для чемпионства и заслужили его. А коридор зависит от них.

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