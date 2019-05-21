Шахтер – Динамо: Марлос готов сыграть в матче, – Цыганык

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал о готовности Марлоса сыграть против Динамо в 30 туре УПЛ.

"Марлос пропустил из-за травмы несколько недель. Завтра он готовится с первых минут выйти на матч против Динамо. В какой он форме – вопрос.

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Сам Марлос заинтересован в том, чтобы сыграть. Как и Фонсека. У него впереди матчи за сборную Украины и ему нужно набирать форму через игры.

Фонсека знает об этом моменте и думаю, Марлос сыграет против Динамо. Не знаю, с первых ли минут, но он выйдет на поле", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

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Напомним, Марлос пропустил почти 2 месяца из-за рецидива травмы мышцы бедра, недавно вингер вернулся к тренировкам с командой.