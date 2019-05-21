Вірт – про матч між Шахтарем та Динамо: Результат ніякого значення вже не має, тому буде відкритий футбол

Колишній гравець Шахтаря Юрій Вірт дав прогноз на матч "гірників" проти Динамо.

"Шахтар – перший, Динамо – друге: чемпіонат для грандів, по суті, закінчений, навіть незважаючи на три тури, що залишилися. У Харкові буде битва за престиж і не більше того.

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Результат ніякого значення вже не має . Тому можна очікувати яскравого і відкритого футболу, з великою кількістю забитих м'ячів. Прогноз? Поставлю на результативну нічию – 2:2", – цитує Вірта Footboom.com.

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Нагадаємо, поєдинок 30-го туру чемпіонату України між Шахтарем та Динамо відбудеться завтра, 22-го травня. Початок матчу запланований на 19:36.