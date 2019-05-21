toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Вірт – про матч між Шахтарем та Динамо: Результат ніякого значення вже не має, тому буде відкритий футбол

21 травня 23:45 197 Читать на русском
Вірт – про матч між Шахтарем та Динамо: Результат ніякого значення вже не має, тому буде відкритий футбол
Шахтар – Динамо

Колишній гравець Шахтаря Юрій Вірт дав прогноз на матч "гірників" проти Динамо.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Шахтар – перший, Динамо – друге: чемпіонат для грандів, по суті, закінчений, навіть незважаючи на три тури, що залишилися. У Харкові буде битва за престиж і не більше того.

Шахтар – Динамо: Марлос готовий зіграти у матчі, – Циганик

Результат ніякого значення вже не має . Тому можна очікувати яскравого і відкритого футболу, з великою кількістю забитих м'ячів. Прогноз? Поставлю на результативну нічию – 2:2", – цитує Вірта Footboom.com.

Шахтар – Динамо: Тайсон запевнив у високій мотивації "гірників"

Нагадаємо, поєдинок 30-го туру чемпіонату України між Шахтарем та Динамо відбудеться завтра, 22-го травня. Початок матчу запланований на 19:36.

blog_ava
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція останнього Класичного сезону
18:50
6899
Теги
Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Динамо Динамо Юрій Вірт Юрій Вірт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
44
хв
Інгулець
16:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук