На матче 9-го тура Бундеслиги между Байером и Кельном (2:2) присутствовал скаут Джефф Локхарт по просьбе Ньюкасла, сообщает Sport Bild .

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"Сороки" присматриваются к Вирцу, ведь якобы через год-два планируют его трансфер. Ожидаемая сумма такого перехода будет точно составлять более 100 миллионов евро. Но Ньюкасла будет непросто, ведь за Флорианом еще следят МЮ, Ман Сити, Ливерпуль, Челси, Тоттенхэм, Бавария, Атлетико, Реал и Барселона.

Напомним, 18-летний немецкий талант стал одним из открытий сезона. В 11 матчах за Байер Флориан Вирц записал себе в актив 6 голов и столько же ассистов. Его контракт с "фармацевтами" рассчитан до 2026 года.

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