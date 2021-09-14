Атакующий полузащитник леверкузенского Байера Флориан Вирц попал на радары ведущих европейских клубов, но покинуть Северный Рейн-Вестфалию таланту будет непросто.

18-летний хавбек оказался в шорт-листе грандов Европы, утверждает Todofichajes.

Бавария подписала юниора из Хорватии

Вирца готовы подписать Бавария, Боруссия Д, а также английские топ-клубы – Манчестер Сити, МЮ, Арсенал. В мае юниор подписал новый контракт с "фармацевтами". Обновленное соглашение действует до лета 2026-го. Байер не имеет планов относительно продажи юной звезды, поэтому во время переговоров о договоре не заложил клаусулу исполнителя.

В нынешнем сезоне Флориан Вирц провел 3 матча в Бундеслиге, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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