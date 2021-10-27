На матчі 9-го туру Бундесліги між Байєром і Кельном (2:2) був присутній скаут Джефф Локхарт за проханням Ньюкасла, повідомляє Sport Bild.

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"Сороки" придивляються до Вірца, адже нібито за рік-два планують його трансфер. Очікувана сума такого переходу точно становитиме понад 100 мільйонів євро. Втім, Ньюкаслу буде непросто, адже за Флоріаном ще стежать МЮ, Ман Сіті, Ліверпуль, Челсі, Тоттенхем, Баварія, Атлетіко, Реал та Барселона.

Нагадаємо, 18-річний німецький талант став одним із відкриттів сезону. В 11 матчах за Байєр Флоріан Вірц записав собі в актив 6 голів та стільки ж асистів. Його контракт з "фармацевтами" розрахований до 2026-го.

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