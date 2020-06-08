"Виноваты не судьи, а те, кто их не наказывает": Меликян рассказал о конфликте после матча со СК Днепр-1

Главный тренер Львова Егише Меликяна поделился эмоциями после поражения своей команды от СК Днепр-1 (1:2) в матче 25-го тура УПЛ.

"Футбол – эмоциональный вид спорта, поэтому это нормально, когда есть эмоции. Мы профессионалы и понимаем, что могут быть эмоции. Если их больше, значит, кто-то виноват в том, что не выдерживают нервы. Сегодня виновными были не СК Днепр-1 и не Львов. Судьи провоцировали все это.

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Но судьи тоже не виновны. Виноваты те, кто их не наказывает. Они судят, как хотят. Раскрывают крылья, и летят, в какую сторону хотят. Они все портят. Смотрел повтор – это смешно. Но пусть, оставим это, эти судьи даже не стоят моего внимания. Поздравляю СК Днепр-1. Футболисты оставили силы на поле, боролись, взяли три очка. Не скажу, что заслуженные. Они боролись со своей стороны, мы со своей. Эмоции, я все понимаю. Никаких обид нет. Между нами все нормально. Это футбол.

После спора в подтрибунном помещении пожали руки друг другу. Конфликта не было. Тренерские штабы обеих команд работали как профессионалы. Мы не участвовали в этом, успокаивали. Игра закончилась – все, уже нельзя. Во время игры я также был эмоциональным. А когда игра закончилась – все", – цитирует Меликяна официальный сайт Львова.

Напомним, поединок 25-го тура между Львовом и СК Днепр-1 запомнился неоднозначными судейскими решениями. В частности, под конец поединка игрок Львова Ярослав Богунов упал в штрафной днепрян. Повтор подтвердил нарушение правил – Максим Лопырёнок наступил сопернику на ногу. Однако главный арбитр матча проигнорировал этот эпизод – Ярослав Козик не только не назначил пенальти, но и не показал Лопырёнку вторую желтую карточку (защитник днепрян мог оставить свою команду в меньшинстве). После окончания поединка в подтрибунном помещении команды взялись выяснять отношения, забыв о какой-либо социальной дистанции. Среди других потолкались главный тренер гостей Егише Меликян и капитан днепрян Сергей Кравченко.

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