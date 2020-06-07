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СК Днепр-1 удержал волевую победу над Львовом – арбитр не дал "горожанам" два пенальти

21:31 157 Читати українською
СК Днепр-1 удержал волевую победу над Львовом – арбитр не дал "горожанам" два пенальти
СК Днепр-1 – Львов – 2:1 / фото СК Днепр-1

В рамках матча 25-го тура УПЛ Львов не смог избежать поражения на Днепр Арене.

31’ Шина
 
Андрей Цуриков 42’
Алексей Хобленко 87’
31’ Шина
42’ Андрей Цуриков
87’ Алексей Хобленко

Этот матч должен был пройти во Львове, однако в последний момент всё переигралось. Подопечные Меликяна поехали в Днепр, хотя номинально остались хозяевами – и нельзя сказать, что "горожане" сильно пострадали от переезда. В первом тайме небольшое игровое преимущество оказалось за СК Днепром-1, но по остроте моментов было равенство.

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Так, "спортклубовцы" могли отличиться уже на 13-й минуте, когда Логинов пробил головой над перекладиной, а "горожане" – на 22-й, когда Велвес выстрелил из-за пределов штрафной в левый угол (Юрчук парировал). После этого хозяева дважды заставили вступать в игру Сарнавского (били Супряга и Адамюк), за что голкипер Львова наказал на 31-й минуте, бросив мяч на ход Шине. Тот прорвался в штрафную, воспользовался неуклюжестью Лопырёнка и пробил Юрчука – 1:0.

СК Днепр-1, однако, не собирался дарить очки. Подопечные Михайленко окончательно забрали мяч под свой контроль (67% владения), провели несколько атак и, в конце концов, отыгрались. Героем стал Цуриков: на 42-й минуте Андрей расстрелял ворота львовян после подачи Булецы и удачного рикошета от Борзенко – 1:1. Именно с этим счётом команды и ушли на перерыв.

Первая половина второго тайма не поражала опасными эпизодами. У Львова в этот период был лишь неточный дальний удар Яковелли над перекладиной, а у СК Днепр-1 вспоминается только слабый выстрел Супряги с разворота и удар Булецы со штрафного (над девяткой). Недовольные тренерские штабы начали проводить замены, и у Сарнавского сразу прибавилось работы: на 61-й минуте Булеца пробивал с линии штрафной в дальний угол, а на 63-й Когут и Хобленко стреляли дважды подряд – Богдан справился со всеми ударами.

В последующие 20 минут темп игры серьезно упал. У Львова мало что получалось впереди, а у СК Днепр-1 было всего несколько слабых/неточных ударов и один хороший – это Булеца пробивал низом под самую штангу (Сарнавский снова исполнил сейв). "Горожане" могли вырвать победу на 82-й минуте, когда Богунов столкнулся с Лопырёнком в штрафной, однако арбитр вместо пенальти показал Ярославу жёлтую карточку за симуляцию.

Наказание за хитрости прилетело уже под самый конец встречи: Хобленко на 87-й минуте обыгрался с Булецей и с линии штрафной пробил в дальний угол – 2:1! Львов едва не спасся уже в компенсированное время благодаря мощному удару Ходаковского метров с 23-х в противоход Юрчуку, однако последний как-то сумел его парировать. Кроме того, на 90+4-й Богунов упал в штрафной при контакте с защитником, однако арбитр не свистнул. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу СК Днепра-1.

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 34 очка, оставшись на седьмой строчке в турнирной таблице. От Мариуполя подопечные Михайленко оторвались на восемь очков, а от Львова, который идёт девятым – на 12. "Горожан" снизу поджимают Ворскла (22 очка) и Олимпик (20).

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Львов - СК Днепр-1 Львов Львов СК Днепр-1 СК Днепр-1
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