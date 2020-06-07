СК Днепр-1 удержал волевую победу над Львовом – арбитр не дал "горожанам" два пенальти

В рамках матча 25-го тура УПЛ Львов не смог избежать поражения на Днепр Арене.

Этот матч должен был пройти во Львове, однако в последний момент всё переигралось. Подопечные Меликяна поехали в Днепр, хотя номинально остались хозяевами – и нельзя сказать, что "горожане" сильно пострадали от переезда. В первом тайме небольшое игровое преимущество оказалось за СК Днепром-1, но по остроте моментов было равенство.

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Так, "спортклубовцы" могли отличиться уже на 13-й минуте, когда Логинов пробил головой над перекладиной, а "горожане" – на 22-й, когда Велвес выстрелил из-за пределов штрафной в левый угол (Юрчук парировал). После этого хозяева дважды заставили вступать в игру Сарнавского (били Супряга и Адамюк), за что голкипер Львова наказал на 31-й минуте, бросив мяч на ход Шине. Тот прорвался в штрафную, воспользовался неуклюжестью Лопырёнка и пробил Юрчука – 1:0.

СК Днепр-1, однако, не собирался дарить очки. Подопечные Михайленко окончательно забрали мяч под свой контроль (67% владения), провели несколько атак и, в конце концов, отыгрались. Героем стал Цуриков: на 42-й минуте Андрей расстрелял ворота львовян после подачи Булецы и удачного рикошета от Борзенко – 1:1. Именно с этим счётом команды и ушли на перерыв.

Первая половина второго тайма не поражала опасными эпизодами. У Львова в этот период был лишь неточный дальний удар Яковелли над перекладиной, а у СК Днепр-1 вспоминается только слабый выстрел Супряги с разворота и удар Булецы со штрафного (над девяткой). Недовольные тренерские штабы начали проводить замены, и у Сарнавского сразу прибавилось работы: на 61-й минуте Булеца пробивал с линии штрафной в дальний угол, а на 63-й Когут и Хобленко стреляли дважды подряд – Богдан справился со всеми ударами.

В последующие 20 минут темп игры серьезно упал. У Львова мало что получалось впереди, а у СК Днепр-1 было всего несколько слабых/неточных ударов и один хороший – это Булеца пробивал низом под самую штангу (Сарнавский снова исполнил сейв). "Горожане" могли вырвать победу на 82-й минуте, когда Богунов столкнулся с Лопырёнком в штрафной, однако арбитр вместо пенальти показал Ярославу жёлтую карточку за симуляцию.

Наказание за хитрости прилетело уже под самый конец встречи: Хобленко на 87-й минуте обыгрался с Булецей и с линии штрафной пробил в дальний угол – 2:1! Львов едва не спасся уже в компенсированное время благодаря мощному удару Ходаковского метров с 23-х в противоход Юрчуку, однако последний как-то сумел его парировать. Кроме того, на 90+4-й Богунов упал в штрафной при контакте с защитником, однако арбитр не свистнул. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу СК Днепра-1.

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 34 очка, оставшись на седьмой строчке в турнирной таблице. От Мариуполя подопечные Михайленко оторвались на восемь очков, а от Львова, который идёт девятым – на 12. "Горожан" снизу поджимают Ворскла (22 очка) и Олимпик (20).

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