Львов – СК Днепр-1 – 1:2 – видео голов и обзор матча

Украина — 7 июнь 2018
-
Динамо – Александрия: Цитаишвили и другие украинцы выдали шоу, 4-й дебютант, разные легионеры, матч года Михайличенко
-
Шевченко продолжит работу со сборной Украины – тренеру предложили новый контрактСборная Украины — 7 июнь 283
-
Шевченко заверил, что остается в сборной УкраиныСборная Украины — 7 июнь 126
-
Исполком УАФ не принял решение о доигрывании Первой лиги – судьба чемпионата решится в ближайшие дниПервая лига — 7 июнь 171
-
Украина уничтожила Сербию, Яремчук забил дебютный гол за сборную – год назад прошел легендарный матч на Арене ЛьвовСборная Украины — 7 июнь 121