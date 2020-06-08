Львов – СК Днепр-1 – 1:2 – видео голов и обзор матча

В рамках матча 25-го тура УПЛ Львов не смог избежать поражения на Днепр Арене. Смотрите видео голов и обзор матча.

Львову удалось первым открыть счет, но СК Днепр-1 перед перерывом сравнял счет, а в конце матча Алексей Хобленко вырвал победу для своей команды.

СК Днепр-1 удержал волевую победу над Львовом – арбитр не дал "горожанам" два пенальти

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 34 очка, оставшись на седьмой строчке в турнирной таблице. От Мариуполя подопечные Михайленко оторвались на восемь очков, а от Львова, который идёт девятым – на 12. "Горожан" снизу поджимают Ворскла (22 очка) и Олимпик (20).