"Винні не судді, а ті, хто їх не карає": Мелікян розповів про конфлікт після матчу зі СК Дніпро-1

Головний тренер Львова Єгіше Мелікяна поділився емоціями після поразки своєї команди від СК Дніпро-1 (1:2) у матчі 25-го туру УПЛ.

"Футбол – емоційний вид спорту, тому це нормально, коли є емоції. Ми професіонали і розуміємо, що можуть бути емоції. Якщо їх більше, значить, хтось винен у тому, що не витримують нерви. Сьогодні винними були не СК Дніпро-1 і не Львів. Судді провокували все це.

Львів – СК Дніпро-1 – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Але судді теж не є винними. Винні ті, хто їх не карає. Вони судять, як хочуть. Розкривають крила, і летять, у який бік хочуть. Вони все псують. Дивився повтор – це смішно. Але нехай, залишимо це, ці судді навіть не варті моєї уваги. Вітаю СК Дніпро-1. Футболісти залишили сили на полі, боролися, взяли три очки. Не скажу, що заслужені. Вони боролися зі свого боку, ми зі свого. Емоції, я все розумію. Жодних образ немає. Між нами все нормально. Це футбол.

Після суперечки у підтрибунному приміщені потисли руки один одному. Конфлікту не було. Тренерські штаби обох команд працювали як професіонали. Ми не брали участь у цьому, заспокоювали. Гра закінчилась – все, вже неможна. Під час гри я також є емоційним. А коли гра закінчилась – все", – цитує Мелікяна офіційний сайт Львова.

Нагадаємо, поєдинок 25-го туру між Львовом та СК Дніпро-1 запам'ятався неоднозначними суддівськими рішеннями. Зокрема, під кінець поєдинку гравець Львова Ярослав Богунов упав у штрафному майданчику дніпрян. Повтор вказав на порушення правил – Максим Лопирьонок наступив супернику на ногу.

Однак головний арбітр матчу проігнорував цей епізод – Ярослав Козик не лише не призначив пенальті, але й не показав Лопирьонку другу жовту картку (захисник дніпрян міг залишити свою команду у меншості). Після закінчення поєдинку у підтрибунному приміщенні команди взялись з'ясовувати стосунки, забувши про будь-яку соціальну дистанцію. Серед інших поштовхалися головний тренер гостей Єгіше Мелікян і капітан дніпрян Сергій Кравченко.

СК Дніпро-1 втримав вольову перемогу над Львовом – арбітр не дав "містянам" два пенальті