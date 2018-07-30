toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ФФУ

Винник "посетил" матч Карпаты – Черноморец

20:14 91 Читати українською
Винник "посетил" матч Карпаты – Черноморец
Олег Винник / Фото narodna-pravda

Фанаты львовских Карпат смешно потролили своих оппонентов из одесского Черноморца.

Напомним, из-за концерта Олега Винника в Одессе матч 2-го тура между Черноморцем и Карпатами перенесли во Львов.

"Карраскаль – лише бліда тінь". Динамо потрібен форвард, Ворскла провалила старт, або Навіщо було запрошувати Раванеллі?

Болельщики львовского клуба сделали забавный перфоманс по этому поводу. Фанаты Карпат принесли на трибуны картонного Винника, поставили пляжный зонт, а также поставили рядом пляжные кресла и надувные горки.

Напомним, матч Карпаты – Черноморец завершился минимальной победой львовян (1:0). Голом отметился Марьян Швед.

Украина2 тур

Карпаты - Черноморец: Воскресенье 29 июля 2018

Карпаты
Матч окончен
1 : 0
Черноморец
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
футбольные фанаты Карпаты - Черноморец Карпаты Карпаты футбольные курьёзы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
21
час
:
5
мин
Тренчин
18:30
Гурник
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук