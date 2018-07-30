Винник "посетил" матч Карпаты – Черноморец

Фанаты львовских Карпат смешно потролили своих оппонентов из одесского Черноморца.

Напомним, из-за концерта Олега Винника в Одессе матч 2-го тура между Черноморцем и Карпатами перенесли во Львов.

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Болельщики львовского клуба сделали забавный перфоманс по этому поводу. Фанаты Карпат принесли на трибуны картонного Винника, поставили пляжный зонт, а также поставили рядом пляжные кресла и надувные горки.

Напомним, матч Карпаты – Черноморец завершился минимальной победой львовян (1:0). Голом отметился Марьян Швед.