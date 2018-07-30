Винник "відвідав" матч Карпати – Чорноморець

Фанати львівських Карпат кумедно потролили своїх опонентів з одеського Чорноморця.

Нагадаємо, через концерт Олега Винника в Одесі матч 2-го туру між Чорноморцем і Карпатами перенесли до Львова.

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Вболівальники львівського клубу зробили кумедний перфоманс з цього приводу. Фанати Карпат принесли на трибуни картонного Винника, поставили пляжну парасольку, а також крісла і надувні гірки.

Нагадаємо, матч Карпати – Чорноморець завершився мінімальною перемогою львів'ян (1:0). Голом відзначився Мар'ян Швед.