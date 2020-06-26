Винисиус сравнил Примеру с чемпионатом мира

Бразильский форвард Реала Жуниор Винисиус поделился мыслями относительно своей формы в матче чемпионата Испании против Мальорки (2:0).

"Я очень доволен тем, как провел матч и как в целом сыграла команда. Физически я нахожусь в отличной форме, потому что много работал. Сейчас это напоминает чемпионат мира – матч каждые три дня, поэтому нужно не терять концентрацию.

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Лично я стараюсь прогрессировать во всех аспектах игры. Мои товарищи по команде и Зидан очень мне помогают. Хочу прогрессировать, чтобы помогать команде и в дальнейшем", – цитирует Винисиуса издание Marca.

Напомним, в матче 31-го тура против Мальорки Жуниор записал на свой счет один из голов и помог Реалу возглавить турнирную таблицу Ла Лиги.

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