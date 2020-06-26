Вінісіус порівняв Прімеру з чемпіонатом світу

Бразильський форвард Реала Жуніор Вінісіус поділився думками щодо своєї форми у матчі чемпіонату Іспанії проти Мальорки (2:0).

"Я дуже задоволений тим, як провів матч і як в цілому зіграла команда. Фізично я перебуваю у чудовій формі, тому що багато працював. Зараз це нагадує чемпіонат світу – матч кожні три дні, тому потрібно не втрачати концентрацію.

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Особисто я намагаюся прогресувати у всіх аспектах гри. Мої товариші по команді і Зідан дуже мені допомагають. Хочу прогресувати, щоб допомагати команді і надалі", – цитує Вінісіуса видання Marca.

Нагадаємо, у матчі 31-го туру проти Мальорки Жуніор записав на свій рахунок один з голів і допоміг Реалу очолити турнірну таблицю Ла Ліги.

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