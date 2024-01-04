Бразильский нападающий "сливочных" сыграл в своем первом матче после травмы. Хотя Винисиусу не удалось отличиться в ворота Мальорки, но он все равно стал героем одного из эпизодов.

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Защитник Пабло Маффео играл против бразильца и не чурался провоцировать вингера Реала. Игрок Мальорки показал жестами, что считает Винисиуса плаксой. Реакция бразильца была безупречной – он просто саркастически улыбнулся и пошел дальше. Стоит заметить, что не впервые Маффео в матчах против мадридцев пытается спровоцировать бразильца.

Напомним, что Реал победил Мальорку (1:0) благодаря голу Рюдигера. "Сливочные" сейчас лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Жирону по дополнительным показателям. Мальорка находится 14 месте с 18 баллами.

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