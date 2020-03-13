Винисиус признался, почему предпочел Реал Барселоне

Вингер Реала Винисиус Жуниор объяснил, что заставило его выбрать мадридский клуб, несмотря на интерес Барселоны.

"Это произошло сразу после того, как я вернулся с чемпионата Южной Америки U-17 в Чили 2017 года. В прессе уже ходили слухи, но я никогда не верил им. В результате и Реал, и Барселона сделали предложения, а у меня было всего три дня, чтобы принять решение. Я всегда хотел играть за величайший клуб, поэтому я выбрал Реал.

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Мои родители посетили оба клуба, "сливочные" понравились им больше. Я хотел того же. Чувствовал, что их проект больше подходил мне. Реал дает много игрового времени молодым игрокам, как я. Тогда у них был выдающийся период в Лиге чемпионов", – пояснил Винисиус в комментарии FourFourTwo.

Напомним, юный бразилец присоединился к Реалу в 2018 году. В текущем сезоне Винисиус провел 28 поединков за мадридцев, записав в свой актив 4 гола и 3 ассиста.

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