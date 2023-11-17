Несколько недель назад родителей колумбийца похитили злоумышленники. Маму отпустили довольно быстро, а вот отец находился в плену 13 дней. В итоге мужчину удалось освободить, и он воссоединился с семьей.

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Накануне отец Диаса находился на матче национальной сборной против Бразилии, где главным героем стал именно Луис. Форвард оформил дубль, принесший Колумбии сенсационную победу. Неудивительно, что после стольких потрясений эмоции от триумфа сына лились через край.

Кстати, Луис Диас стал первым футболистом за последние 14 лет, сумевшим забить два гола в ворота сборной Бразилии в квалификационных матчах на чемпионат мира.