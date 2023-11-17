Состоялись очередные матчи отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

ЧМ-2026, квалификация. Южная Америка, 5 тур

Венесуэла – Эквадор – 0:0

Чили – Парагвай – 0:0

Удаления: Мендес, 88 – Рохас, 44

Аргентина – Уругвай – 0:2

Голы: Араухо, 41, Нуньес, 87

Колумбия – Бразилия – 2:1

Голы: Диас, 75, 79 – Мартинелли, 4

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Главная сенсация игрового дня произошла в Буэнос-Айресе. Аргентина на своем поле уступила Уругваю. Гости забили по голу в конце каждого из таймов. Месси старался изменить ход матча, но его максимумом стало попадание в перекладину. Аргентина проиграла впервые за почти год. Последний раз подопечные Лионеля Скалони уступали еще в первом туре ЧМ-2022, который для них завершился победой.

Продолжается серия неудач сборной Бразилии. Мартинелли уже на 4-й минуте открыл счет в матче с Колумбией, но во втором тайме Луис Диас оформил дубль. Это очень эмоциональный момент для форварда Ливерпуля, который весь прошлый месяц находился под стрессом из-за похищения родителей.

Также следует отметить дебют за Бразилию юного Эндрика. Однако 17-летний будущий форвард Реала ничем не смог помочь. "Пентакампеоны" проиграли второй раз подряд, а безвыигрышная серия достигла уже трех поединков. Через четыре дня их ждет супердерби против Аргентины.